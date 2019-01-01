Происшествия

После драки в пензенской Чемодановке возбуждено уголовное дело

14 июня21:18

Уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько пострадали, передано для расследования из полиции в органы Следственного комитета РФ, сообщает РИА «Новости».

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Межнациональный конфликт, переросший в драку в Чемодановке, вечером в четверг возник между жителями села. Участники инцидента установлены. Полицейские разбираются в причинах конфликта.

Стало известно, что один из госпитализированных скончался сегодня.

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ТЕГИ:Пензенская Область