В Дагестане задержан виновник ДТП со школьным автобусом
Правоохранители задержали водителя грузовика, который является предполагаемым виновником массового ДТП в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства рассказал, что управлявший большегрузом 26-летний житель Белоруссии выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Volvo FP2, двумя КамАЗами, Lada XRAY и школьным микроавтобусом «Газель Next».
Трагедия произошла 7 октября на трассе «Астрахань-Махачкала» у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. В результате ДТП погибли водитель автобуса и две женщины, которые ехали в салоне вместе с детьми. Десять несовершеннолетних и четверо взрослых госпитализированы.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru