В Дагестане задержан виновник ДТП со школьным автобусом

Правоохранители задержали водителя грузовика, который является предполагаемым виновником массового ДТП в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства рассказал, что управлявший большегрузом 26-летний житель Белоруссии выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Volvo FP2, двумя КамАЗами, Lada XRAY и школьным микроавтобусом «Газель Next».

Трагедия произошла 7 октября на трассе «Астрахань-Махачкала» у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. В результате ДТП погибли водитель автобуса и две женщины, которые ехали в салоне вместе с детьми. Десять несовершеннолетних и четверо взрослых госпитализированы.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.

