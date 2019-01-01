Полиция задержала таксиста по подозрению в совершении преступлений против пассажира
Полиция задержала таксиста по подозрению в отравлении и грабеже пассажира в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Несколько дней назад в одну из больниц доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом.
Выяснилось, что пассажир такси выпил воду, предложенную водителем, почувствовал себя плохо.
У потерпевшего похищена банковская карта, с которой были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей
В ходе работы полиции был задержан 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области, сообщает Агентство «Москва».
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