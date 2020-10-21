Вооруженный мужчина захватил банк в Грузии, пять заложников спасены

Правоохранители вывели пятерых заложников из отделения «Банка Грузии» в городе Зугдиди, который захватил вооруженный мужчина, сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.

По данным телеканала, пять заложников покинули здание банка с помощью пожарного крана, после чего их доставили их в отделение полиции для допроса.

Отмечается, что вооружённый человек ворвался в отделение «Банка Грузии» на улице Гамсахурдия в центре города Зугдиди. Он удерживает в заложниках сотрудников финансового учреждения и посетителей. Одна из работниц банка, которой удалось покинуть здание, рассказала, что в отделении с утра находились не менее 50 её коллег.

К банку стянуты силы полиции, которые оцепили место происшествия. Возбуждено уголовное дело.