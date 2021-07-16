Полиция поменяла место массовой драки с юга на север Москвы

Столичный главк МВД не подтвердил сообщение о массовой потасовке на улице Подольских курсантов в Южном административном округе. Как оказалось, конфликт возник между гражданами на другом конце города – в районе улицы Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино.

Сигнал в полицию о драке поступил около 17 часов. На место прибыли патрули. Никаких противоправных действий не зафиксировано. По факту сообщения проводится доскональная проверка.

Ранее один из источников сообщил, что полиция проверяет сведения о якобы драке мигрантов на юге мегаполиса. В ночь на 13 июля массовая драка выходцев из Средней Азии на юго-востоке Москвы, у станции метро «Кузьминки». Было задержано более 100 человек.

