Полиция поменяла место массовой драки с юга на север Москвы
Столичный главк МВД не подтвердил сообщение о массовой потасовке на улице Подольских курсантов в Южном административном округе. Как оказалось, конфликт возник между гражданами на другом конце города – в районе улицы Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино.
Сигнал в полицию о драке поступил около 17 часов. На место прибыли патрули. Никаких противоправных действий не зафиксировано. По факту сообщения проводится доскональная проверка.
Ранее один из источников сообщил, что полиция проверяет сведения о якобы драке мигрантов на юге мегаполиса. В ночь на 13 июля массовая драка выходцев из Средней Азии на юго-востоке Москвы, у станции метро «Кузьминки». Было задержано более 100 человек.
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