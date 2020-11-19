Полицейский в Йошкар-Оле застрелил бизнесмена, приняв его за кабана
Полицейский в Йошкар-Оле застрелил бизнесмена, приняв его за кабана, сообщает телеграмм-канал Baza.
Тело местного предпринимателя Алексея Элянова с огнестрельным ранением в шею нашли 17 ноября в овраге около деревни Картуково. Убийца - старший лейтенант полиции Иван Демидов - сам вызвал полицию, объяснив, что застрелил его случайно.
Он в свой выходной день охотился на пушного зверя. Сидя засаде, он услышал шорох в кустах рядом с собой. Полагая, что это кабан, он выстрелил в него. Элянов заявил, что не знал этого человека и род его занятий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Минздрав призвал регионы РФ активнее вводить ограничения из-за COVID-19
- Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за их труд в пандемию
- Полицейский в Йошкар-Оле застрелил бизнесмена, приняв его за кабана
- Россия потратила на гуманитарную помощь более 25 млн долларов
- Миронов заявил о крахе пенсионной реформы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru