Полицейский в Йошкар-Оле застрелил бизнесмена, приняв его за кабана, сообщает телеграмм-канал Baza.

Тело местного предпринимателя Алексея Элянова с огнестрельным ранением в шею нашли 17 ноября в овраге около деревни Картуково. Убийца - старший лейтенант полиции Иван Демидов - сам вызвал полицию, объяснив, что застрелил его случайно.

Он в свой выходной день охотился на пушного зверя. Сидя засаде, он услышал шорох в кустах рядом с собой. Полагая, что это кабан, он выстрелил в него. Элянов заявил, что не знал этого человека и род его занятий.

