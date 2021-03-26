Полицейский сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

Сотрудник полиции на Кутузовском проспекте в Москве сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу.

В сообщении указано, что ДТП произошло около дома 57 по Кутузовскому проспекту. Отмечается, что полицейский ехал в служебном автомобиле. Пешеход перешел дорогу перед "близко идущим транспортом". Спасти его не удалось.

По данным ГУМВД, водитель приложил усилия, чтобы экстренно остановить автомобиль, однако не смог избежать наезда. Сотрудники ведомства проводят служебную проверку.

