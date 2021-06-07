Погибла народная артистка Римма Волкова
Народная артистка России и бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в автокатастрофе под Санкт-Петербургом, сообщили в музыкальной школе имени Римского-Корсакова 7 июня.
ДТП произошло в воскресенье вечером. РЕН ТВ пишет, что авария случилась на трассе Петродворец — Кейкино.
Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Она была ведущей солисткой Мариинского театра с 1967 по 1993 год. За время работы она исполнила почти все партии лирико-колоратурного сопрано из программы театра, сообщили «Известия».
В 2000 году она начала преподавать сольное пение в петербургской музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова, где и работала до сих пор. Место и дата прощания с артисткой станут известны позднее, пишет ТК «360».
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