Погибла народная артистка Римма Волкова

Народная артистка России и бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в автокатастрофе под Санкт-Петербургом, сообщили в музыкальной школе имени Римского-Корсакова 7 июня.

ДТП произошло в воскресенье вечером. РЕН ТВ пишет, что авария случилась на трассе Петродворец — Кейкино.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Она была ведущей солисткой Мариинского театра с 1967 по 1993 год. За время работы она исполнила почти все партии лирико-колоратурного сопрано из программы театра, сообщили «Известия».

В 2000 году она начала преподавать сольное пение в петербургской музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова, где и работала до сих пор. Место и дата прощания с артисткой станут известны позднее, пишет ТК «360».

