Подросток погиб в результате ДТП в Подмосковье
15-летний подросток погиб в результате ДТП на 3 километре дороги Краснозаводск - Семенково в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщает Агентство «Москва». На месте аварии работают сотрудники ДПС, медики и спасатели.
В столичном регионе в ночь на 16 мая ожидаются сложные погодные условия.
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