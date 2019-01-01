Происшествия

Подросток погиб в результате ДТП в Подмосковье

16 мая00:37

15-летний подросток погиб в результате ДТП на 3 километре дороги Краснозаводск - Семенково в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщает Агентство «Москва». На месте аварии работают сотрудники ДПС, медики и спасатели.

В столичном регионе в ночь на 16 мая ожидаются сложные погодные условия. 

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП

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