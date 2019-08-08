Подозреваемый в организации взрыва задержан в Магнитогорске

Сотрудники правоохранительных органов сумели по горячим следам держать подозреваемого к организации взрыва машины в Магнитогорске. Об этом Ura.ru рассказали в следственном управления СК РФ по Челябинской области. В связи с этим там отметили грамотные действия сотрудников следственного управления, экспертов-криминалистов, полиции, управления ФСБ и Росгвардии.

«ВАЗ-2106» взорвался накануне во дворе одного из домов областного центра по улице Советской армии. Пострадал 34-летний владелец автомобиля – уроженец Таджикистана. По версии следствия, происшествие связано с разборками внутри таджикской диаспоры – раненый трудится на продуктовом рынке. Для поиска «подрывника» в Магнитогорске вводили план «Перехват».

