Подельник Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, освободился из колонии в городе Клинцы. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

С журналистами Протасовицкий общаться не стал, лишь поблагодорил за поддержку и тут же уехал.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были осуждены на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины).

17 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены из колонии, так как суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не допустил Александра Кокорина до участия в Чемпионате России. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что руководство «Зенита», подписывая контракт с Кокориным, не могло не знать об этих ограничениях.

«Он не может быть заявлен и играть, а тренироваться – пожалуйста, никаких проблем нет. Получать заработную плату в соответствии с контрактом, который у него подписан с "Зенитом". Все сделано по закону, думаю, что руководители "Зенита" ситуацию знали. Поэтому никаких до сих пор с их стороны усилий нет, чтобы изменить ситуацию. А изменить ее нельзя. Закон для всех одинаков и в регламенте четко прописано, что после окончания трансфертного периода регистрация футболистов всех профессиональных лиг запрещена», - сказал он.

