Происшествия

Под Краснодаром произошло отравление водопроводной водой

25 июня22:35

Более 20 случаев острой кишечной инфекции зафиксированы в поселке Краснодарский, передает «Интерфакс».

По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода.

Ветку водопровода, питающего жилые дома, отключили на время проведения анализа проб; организован регулярный подвоз воды жителям.

В поселке проживают порядка тысячи человек.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:ВодаКраснодар