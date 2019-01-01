Происшествия
В поселке проживают порядка тысячи человек.
Под Краснодаром произошло отравление водопроводной водой
25 июня22:35
Более 20 случаев острой кишечной инфекции зафиксированы в поселке Краснодарский, передает «Интерфакс».
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода.
Ветку водопровода, питающего жилые дома, отключили на время проведения анализа проб; организован регулярный подвоз воды жителям.
В поселке проживают порядка тысячи человек.
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