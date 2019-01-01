Под Краснодаром произошло отравление водопроводной водой

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Киев отозвал посла при СЕ после резолюции по России

Партия Саакашвили идет на выборы в Раду

В поселке проживают порядка тысячи человек.

Ветку водопровода, питающего жилые дома, отключили на время проведения анализа проб; организован регулярный подвоз воды жителям.

Более 20 случаев острой кишечной инфекции зафиксированы в поселке Краснодарский, передает «Интерфакс».

Как обстоят дела с «дальневосточным гектаром», непонятно

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