Площадь пожара на юге Москвы возросла до 7 тысяч квадратных метров
Больше 100 человек были брошены на тушение крупного пожара, который вспыхнул днем в пятницу, 13 декабря, на Варшавском шоссе столицы.
Огонь охватил здание, в котором располагались многочисленные складские помещения. Если изначально сообщалось о пожаре на площади 200 квадратных метров, то впоследствии огонь охватил уже 7000 квадратных метров, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
К тушению пожара, помимо спецтехники, были привлечены два вертолета. Также отмечается, что в районе пожара сильно затруднено движение транспорта, водителей просят искать пути объезда.
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