Площадь обрушения СКК в Петербурге достигает 28 тысяч «квадратов». Видео

Почти 80% стен обрушилось сегодня в Санкт-Петербурге во время работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом информирует на своем сайте Главное управление МЧС по северной столице.

Общая площадь обрушения ориентировочно составляет от 25 до 28 тысяч квадратных метров. Продолжаются поиски рабочего, который упал вниз с высоты, находясь на демонтированной конструкции. В спасательных работах задействованы 80 бойцов МЧС и 30 единиц техники.

На место происшествия также прибыли кинологи и представители добровольных поисково-спасательных отрядов. сети появилось видео момента обрушения, снятое с коптера.

