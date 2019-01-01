Пилотов Sukhoi Superjet 100 могут посадить

В СМИ появилась информация о том, что членам экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлота» может грозить уголовное наказание. Командиру борта и второму пилоту могут дать до 15 лет лишения свободы, передает «ФедералПресс».

По неофициальной информации, пилоты давно не проходили переподготовку и практику по управлению в экстремальных условиях без помощи электроники. Вероятно из-за неправильных решений экипажа произошла трагедия.

Подчеркивает, что данная модель самолета в принципе не обладает функцией сброса топлива.

