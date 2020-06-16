Пенсионер застрелил собутыльника в Сергиевом Посаде

63-летний житель Сергиева Посада убил своего 35-летнего знакомого в результате ссоры, возникшей между ними во время распития алкогольных напитков.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», пенсионер выстрелил мужчине в живот из обреза, заряженного картечью. Врачи приехали быстро, пострадавшего забрали в больницу, но спасти его не удалось. У погибшего осталась маленькая дочь.

Полиция задержала предполагаемого убийцу по горячим следам. Соседи описывают пенсионера как человека закрытого, при этом часто конфликтовавшего с соседями. Теперь ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

