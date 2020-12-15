Пенсионер пообедал в московском ресторане и лишился более миллиона рублей

Неизвестный обокрал в Москве пенсионера ФСБ, который зашёл в ресторан пообедать, сообщает РБК.

Инцидент произошёл 14 декабря в ресторане «Старик и море» на Чистопрудном бульваре, процесс кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Обедавший пенсионер оставил на соседнем стуле сумку, в которой находились 1,2 миллиона рублей. В какой-то момент в ресторан зашёл неизвестный, взял сумку и поставил её на другой стул, после чего достал из неё деньги и прикрыв их курткой покинул помещение.

По словам пострадавшего, после обеда он обнаружил сумку на полу, а денег, которые предназначались на покупку мебели, в ней не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:МоскваКражаФСБПенсионеры
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