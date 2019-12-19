Пассажирский самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings выполнил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Авиалайнер направлялся в московский аэропорт Домодедово, однако ему пришлось вернуться в пункт вылета, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что борт совершал перегон в Москву, поэтому на нём находились только три члена экипажа. Возвращаться в Екатеринбург пришлось через пол часа из-за срабатывания предупреждения о сбое в работе персонального бортового компьютера. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Официальных комментариев по ЧП пока не поступало.

