Парапланерист упал и повредил позвоночник в горах Крыма

Парапланерист из Ялты серьезно пострадал в крымских горах после падения летательного аппарата. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, инцидент произошел в районе горы Караул-Кая. Спасателям позвонил друг пострадавшего, сообщившего свои координаты. По его словам, его товарищ упал с высоты, получил травму спины и не может самостоятельно передвигаться, сообщает КИА.

Спасатели прибыли к месту происшествия через 2,5 часа. Сам пострадавший парапланерист рассказал, что в ходе полета купол самопроизвольно сложился, началось резкое снижение. Мужчина упал с высоты примерно 60 метров. Пострадавшего транспортировали в Ялту, где передали в руки врачей. По предварительным данным, у него травма позвоночника и грудного отдела. Спасательная операция длилась около пяти часов.

