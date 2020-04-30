Стала известна причина внезапной смерти мэра Ставрополя

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев, скончавшийся на 58 году жизни, скорее всего умер в результате отрыва тромба. Выяснилось, что мэр страдал сердечно-сосудистой недостаточностью. Смерть наступила неожиданно без предварительного ухудшения состояния здоровья, сообщают Argumenti.ru.

О кончине градоначальника сегодня утром в соцсетях проинформировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, уход Джатдоева стал невосполнимой утратой для города, отмечает «Свободная пресса». По словам главы региона, умерший очень много сделал для краевого центра.

Судя по многочисленным комментариям под постом губернатора, для всех жителей края и его столицы смерть Джатдоева стала печальной неожиданностью.

Андрей Джатдоев возглавил администрацию Ставрополя 1 октября 2016 года. В прошлом году мэру было присвоено звание «Герой труда Ставрополья».

