Открытое горение в подмосковном ТЦ «Феникс» удалось ликвидировать
Подмосковный главк МЧС объявил о ликвидации открытого горения в торговом центре «Феникс» в Орехово-Зуевском городском округе. Как уточнили в ведомстве, сигнал о пожаре на Парковской улице поступил около девяти часов утра.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда визуально наблюдалось задымление на втором этаже здания ТЦ. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, передаёт RT.
В тушении принимают участие 15 единиц техники, более 40 человек личного состава, в том числе от МЧС РФ 6 единиц техники и 16 человек. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», причиной пожара стало короткое замыкание и возгорание электропроводки на втором этаже торгового центра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru