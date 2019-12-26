В Доминикане россиянин заперся в комнате с убитой супругой
55-летнего жителя Мурманской области задержали в Доминиканской супруге по подозрению в убийстве супруги в номере отеля. Тело 47-летней женщины обнаружили сотрудники гостиницы, обратившие внимание на подозрительный запах, сообщает РИА ФАН.
Отмечается, что мужчина не выходил из номера 36 часов, скрывая тело. Он заявил, что не замечал отсутствия жены, а затем предположил, что она умерла от сердечного приступа.
По информации местных СМИ, на теле погибшей обнаружены раны, синяки, а также гематома на губе, пишет издание «СеверПост». Предварительная экспертиза показала, что россиянин, вероятно, задушил жену.
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