Организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве

Силовики задержали в Москве трёх организаторов подпольной ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период с сентября 2017 по апрель 2020 года задержанные неоднократно организовывали в столице конспиративные встречи, на которых, в том числе, вербовали новых членов.

В ходе обысков силовики изъяли у членов ячейки компьютеры, а также экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в четырёх регионах России 31 главаря запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ЗадержаниеЭкстремистыСвидетели ИеговыСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры