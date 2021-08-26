Организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве

Силовики задержали в Москве трёх организаторов подпольной ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период с сентября 2017 по апрель 2020 года задержанные неоднократно организовывали в столице конспиративные встречи, на которых, в том числе, вербовали новых членов.

В ходе обысков силовики изъяли у членов ячейки компьютеры, а также экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в четырёх регионах России 31 главаря запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщают «Невские новости».

