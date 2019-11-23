Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в аварии
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места аварии, в которой погибла супруга мэра города Тулун Юрия Кариха.
В ролике видно столкновение легкового автомобиля с грузовиком. На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, сотрудники Следственного комитета проводят осмотр участок дороги и устанавливают обстоятельства случившегося.
Как сообщают СМИ, автомобиль, принадлежащий Юрию Кариху попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибла его жена. Инцидет произошел в Черемховском районе Иркутской области. Автомобиль мэра Тулуна врезался в стоявший на обочине дороги грузовик «Камаз».
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