ОМОНом по нацвопросу

В село Подгорное Ленинск-Кузнецкого района введен ОМОН. Жители села устроили драку с местными цыганами, в ней приняли участие около 20 человек. Конфликт якобы вспыхнул из-за оскорбительного поведения цыган по отношению к местным девушкам. По итогам беспорядков два человека попали в больницу с ножевыми ранениями, один – в тяжелом состоянии. В селе уже побывали и полицейские начальники, и представители региональных властей. Селян заверили, что все виновники беспорядков понесут ответственность по закону. По данным местных правоохранительных органов, как такового цыганского поселения в Подгорном нет - там проживает не более 17 цыган на одну тысячу сельчан. В драке принимали участие «две группы — все были пьяные, ранее судимые. Национальной подоплеки там нет. Это бытовой пьяный конфликт между местными жителями», - заявили агентству ТАСС в силовых структурах. Ситуация в селе под контролем, - заверяют власти.

С момента предыдущего столкновения считающего себя коренным населения с представителями цыганской диаспоры прошло чуть более двух месяцев. 13 июня на всю страну прогремело название села Чемодановка в Пензенской области. Там в результате массовой драки с участием цыган погиб один человек, еще четверо пострадали. Причиной той истории называлась попытка одного из цыган изнасиловать местную девушку. Для привлечения внимания властей жители села перекрыли федеральную трассу, после чего был введен план «Вулкан» по пресечению массовых беспорядков. На следующий день все цыганские семьи покинули Чемодановку, бросив 90 домов. Ранее большой резонанс вызвал конфликт с участием цыган в поселке Плеханово под Тулой. В марте 2016 туда были стянуты силы ОМОНа из-за конфликта местных цыган с работниками газовой службы и администрации в связи с незаконной врезкой в газопровод. Накал страстей был таков, что количество сотрудников спецподразделений исчислялось сотнями «штыков».

После событий в Чемодановке НСН писала про ощущение латентной ксенофобии, которой поражена вся страна. Набор лекарств от этого состояния с тех пор изменений не претерпел: план «Вулкан» да бойцы ОМОНа при нежелании называть вещи своими именами (вспомним отрицание национальной подоплеки конфликта в Подгорном). Этими средствами в лучшем случае болезнь удастся загнать в состояние ремиссии в одном конкретно взятом очаге. В худшем – конфликт будет тлеть на невидимом властному оку уровне, но рано или поздно вновь вырвется наружу. Тульская область, Пензенская, теперь вот Кемеровская. География проблемы ширится. А об эффективных методах ее решения ничего не слышно.

