Около 30 авто ушло под воду во Владивостоке

Около 30 автомобилей ушли под воду в Приморском крае. Инцидент произошел в бухте Воевода на острове Русский. Рыбаки оставили свои машина на стихийной автостоянке на льду в пяти метрах от берега. В МЧС России по региону сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе ведомства уточнили, что глубина в этом месте колеблется от от полутора до двух метров. Автомобили провалились частично, и часть автовладельцев уже самостоятельно выехали на берег. Сейчас в район происшествия направлены спасатели и сотрудники полиции. В частности на место инцидента были направлены шесть единиц различной техники для ликвидации последствий.

Ранее заместитель начальника отдела безопасности на водах управления ГИМС МЧС России Дмитрий Лукичев в эфире НСН рассказал о том, какие правила следует соблюдать на водоемах зимой.