Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за подтоплений
Около 150 жителей эвакуированы из-за подтопления частных домов в Свердловской области. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Причиной наводнения стали ливни, которые повлекли за собой повышение уровня воды в водоемах. Руководство региона вынуждено было увеличить сброс с водохранилищ. По данным губернатора, в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа пострадали 20 домов, 74 приусадебных участка. Также затопило участок трассы.
В городе Верхняя Салда подтопило 19 домов, в Нижней Салде пострадали 16 домов. Около 300 детей покинули два летних лагеря из-за подтоплений, вызванных ливнями.
По словам Куйвашева, руководство области внимательно следит за ходом спасательных работ. По его словам, после нормализации уровня воды в реках в пострадавших районах будут начаты необходимые ремонтно-восстановительные работы.
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