Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

14 ноября 201913:25

Сотрудник частного охранного предприятия задержан после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает Следственный комитет. В обязанности этого охранника входило обеспечение безопасности в учебном корпусе, где произошла трагедия, передает ТАСС.

Как отмечает RT, ранее глава СК по Амурской области Станислав Белянский сообщил, что студент, который открыл стрельбу в учебном заведении, пронёс ружьё в рюкзаке мимо охраны и зарядил оружие уже в туалете.

Появилось видео с жертвой стрельбы в Благовещенске

Кроме того, в колледже не функционировала рамка металлодетектора. В Росгвардии также ранее рассказали, что охранник не имел соответствующего разрешения на работу.

19-летний студент убил одного одногруппника и ранил ещё троих, после чего свёл счёты с жизнью. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.

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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
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