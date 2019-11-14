Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска
Сотрудник частного охранного предприятия задержан после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает Следственный комитет. В обязанности этого охранника входило обеспечение безопасности в учебном корпусе, где произошла трагедия, передает ТАСС.
Как отмечает RT, ранее глава СК по Амурской области Станислав Белянский сообщил, что студент, который открыл стрельбу в учебном заведении, пронёс ружьё в рюкзаке мимо охраны и зарядил оружие уже в туалете.
Кроме того, в колледже не функционировала рамка металлодетектора. В Росгвардии также ранее рассказали, что охранник не имел соответствующего разрешения на работу.
19-летний студент убил одного одногруппника и ранил ещё троих, после чего свёл счёты с жизнью. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ещё одно уголовное дело открыто по трагедии в колледже Благовещенска
- Советские вклады россиян по-прежнему не хотят компенсировать
- Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска
- Второе уголовное дело возбуждено по стрельбе в колледже Благовещенска
- Трагедию в Благовещенске списали на недостаток денег на охрану