Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

Сотрудник частного охранного предприятия задержан после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает Следственный комитет. В обязанности этого охранника входило обеспечение безопасности в учебном корпусе, где произошла трагедия, передает ТАСС.

Как отмечает RT, ранее глава СК по Амурской области Станислав Белянский сообщил, что студент, который открыл стрельбу в учебном заведении, пронёс ружьё в рюкзаке мимо охраны и зарядил оружие уже в туалете.