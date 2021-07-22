Один из подозреваемых по делу начальника ГИБДД Ставрополья госпитализирован
22 июля 202112:16
Один из подозреваемых по делу Алексея Сафонова госпитализирован, он находится в коме, сообщает глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Ессентукский городской суд арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей.
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22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru