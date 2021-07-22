Один из подозреваемых по делу начальника ГИБДД Ставрополья госпитализирован

Один из подозреваемых по делу Алексея Сафонова госпитализирован, он находится в коме, сообщает глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Ессентукский городской суд арестовал главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей.


Новость дополняется

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ставропольский КрайГИБДД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры