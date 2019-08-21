Один человек погиб при обрушении шахты в Свердловской области

В шахте "Ново-Кальинская" в городе Североуральск обрушилась горная порода, в результате погиб один рабочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным агентства, аварийно-спасательные работы в шахте завершились. Погибшего, который оказался заблокированным в результате происшествия, подняли на поверхность. Тело направлено на медэкспертизу.

Обстоятельства произошедшего изучает Следственный комитет. Прокуратура оценит соблюдения требований безопасности работы в шахте.



