Один человек погиб при обрушении шахты в Свердловской области
21 августа23:51
В шахте "Ново-Кальинская" в городе Североуральск обрушилась горная порода, в результате погиб один рабочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
По данным агентства, аварийно-спасательные работы в шахте завершились. Погибшего, который оказался заблокированным в результате происшествия, подняли на поверхность. Тело направлено на медэкспертизу.
Обстоятельства произошедшего изучает Следственный комитет. Прокуратура оценит соблюдения требований безопасности работы в шахте.
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