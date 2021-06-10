Образцы опасного вируса выкрали на Украине

Бывшую сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов Украины подозревают в присвоении образцов вируса ньюкаслской болезни птиц, который хранился в Национальном центре штаммов микроорганизмов. Сообщение об этом опубликовано на сайте офиса генпрокурора страны.

По данным следствия, сотрудница выкрала «опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ».

Отмечается, что подозреваемая хранила образцы в холодильнике и намеревалась продать их. Правоохранители решают вопрос об избрании женщине меры пресечения.

