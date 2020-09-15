Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армреслингу
Новый адвокат артиста Михаила Ефремова Роман Филиппов оказался профессиональным спортсменом по армреслингу.
Как сообщает «КП» со ссылкой на коллегу Филиппова, новый адвокат Ефремова много лет занимается этим видом спорта и является неоднократным чемпионом РФ, Европы и мира.
По данным РИА Новости, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и является специалистом в гражданском и уголовном праве.
Ранее стало известно, что Заслуженный артист России решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который защищал его на процессе по ДТП.
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