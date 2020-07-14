Новости за ночь: В Сирии задержаны боевики, собиравшие информацию о российских объектах
Сирийские военные задержали трёх участников одного из действующих в стране незаконных вооружённых формирований, все они дали развёрнутые показания. Как выяснилось, изначально их было восемь, но они заблудились в пустыне и наехали на минное поле: несколько человек погибло, сообщает РЕН ТВ.
Один из боевиков по имени Джассем Мухаммед аль-Али рассказал, что их отправили на задание в провинцию Ракка. Они должны были собрать информацию о российских, иранских и сирийских объектов.
Боевики прошли подготовку в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, передаёт RT. Другой задержанный боевик, Абдалла аль-Мишуат, сообщил, что обращаться с оружием их учили американские инструкторы — в их присутствии занятия проводят сирийцы.
Всех троих боевиков доставили в город Тадмор близ Пальмиры. Сирийские спецслужбы будут проверять их показания и устанавливать причастность к другим незаконным операциям.
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