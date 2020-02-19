Новости за ночь: Погиб экс-министр здравоохранения Омской области
Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева найдено под снегоходом у села Соляное в Черлакском районе региона. Об этом накануне сообщили местные СМИ со ссылкой на телеграм-канал «ОмскЦентрСилы». Позднее информацию подтвердили в Следственном комитете, передает ТАСС.
По предварительной версии, 55-летний мужчина погиб, не справившись с управлением при катании на снегоходе.
Ерофеев в 2005-2008 годах руководил управлением Роспотребнадзора по Омской области, затем до июня 2012 года возглавлял региональный Минздрав. После ухода из областного правительства работал в Новосибирском НИИ гигиены, а также главврачом Большеуковской центральной районной больницы.
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