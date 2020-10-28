НКР заявила об уничтожении огневых точек Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила об уничтожении огневых точек внутри позиций азербайджанских ВС.

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, огневые точки противника были уничтожены «в результате соразмерных действий Армии обороны Арцаха».

Кроме того, пресс-секретарь отмечает, что в течение дня азербайджанские войска обстреливали города Шуши и Степанакерт, нанеся большой ущерб гражданской инфраструктуре. Сообщается, что в результате атак один мирный житель погиб, есть раненые.

Также Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Азербайджан соблюдать режим прекращении огня, пригрозив соразмерными ответными действиями.

Боевые действия в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население региона. Стороны конфликта несколько раз заключали гуманитарное перемирие, однако боестолкновения на спорной территории продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, которое главы МИД Армении и Азербайджана заключили в Вашингтоне.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:АрменияНагорный КарабахАзербайджан
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