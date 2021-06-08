Неизвестный расстрелял подростков в Волгоградской области

Полиция Волгоградской области разыскивает мужчину, который в городе Волжский произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Инцидент произошёл 8 июня. В скорую помощь обратилась завуч школы №15 в посёлке Краснооктябрьский, которая сообщила, что в результате выстрелов на улице из неустановленного оружия пострадали мальчики 2006 и 2005 годов рождения.

У одного из подростков диагностировано ранение голени, у второго - плеча. Угрозы для их жизни нет.

Ранее в Екатеринбурге на два месяца арестовали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры, сообщает RT. В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

