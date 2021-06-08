Неизвестный расстрелял подростков в Волгоградской области
Полиция Волгоградской области разыскивает мужчину, который в городе Волжский произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Инцидент произошёл 8 июня. В скорую помощь обратилась завуч школы №15 в посёлке Краснооктябрьский, которая сообщила, что в результате выстрелов на улице из неустановленного оружия пострадали мальчики 2006 и 2005 годов рождения.
У одного из подростков диагностировано ранение голени, у второго - плеча. Угрозы для их жизни нет.
Ранее в Екатеринбурге на два месяца арестовали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры, сообщает RT. В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- «Ошибка 503». Мировой сбой интернета обрушил сайты ведущих СМИ
- Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе
- В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным
- Госдума поддержала законопроект, ужесточающий наказание за пьянство за рулем
- СМИ: Пилот польского истребителя по ошибке обстрелял самолёт напарника
- Полиция Сочи проверяет фотографов, раскрасивших собаку под льва
- В Госдуме приняли закон о стимулировании вложений в стартапы
- Неизвестный расстрелял подростков в Волгоградской области
- Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
- В ОАЭ высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru