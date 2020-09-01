Неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника Кобзону в Москве
Памятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице находится под угрозой взрыва. В правоохранительные органы поступило соответствующее анонимное сообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, на место выехали сотрудники оперслужб для проверки поступившего сообщения.
Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь артиста. Кобзон был похоронен на Востяковском кладбище. В первую годовщину смерти там был открыт памятник в его честь.
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