Неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника Кобзону в Москве

Памятник Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице находится под угрозой взрыва. В правоохранительные органы поступило соответствующее анонимное сообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, на место выехали сотрудники оперслужб для проверки поступившего сообщения.

Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь артиста. Кобзон был похоронен на Востяковском кладбище. В первую годовщину смерти там был открыт памятник в его честь.







