Неизвестные обстреляли COVID-госпиталь и машину врача в Свердловской области

В Асбесте Свердловской области злоумышленники обстреляли машину врача-реаниматолога инфекционной больницы для пациентов с COVID-19, а также само здание самой больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых.



Полиция организовала проверку. Отрабатывается несколько версий произошедшего. При этом мотивом могут быть хулиганские побуждения, так и преступный умысел.

Сотрудники полиции также определяют материальный ущерб от происшествия и ищут возможных свидетелей нападения.

