Неизвестные обстреляли COVID-госпиталь и машину врача в Свердловской области
В Асбесте Свердловской области злоумышленники обстреляли машину врача-реаниматолога инфекционной больницы для пациентов с COVID-19, а также само здание самой больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых.
Полиция организовала проверку. Отрабатывается несколько версий произошедшего. При этом мотивом могут быть хулиганские побуждения, так и преступный умысел.
Сотрудники полиции также определяют материальный ущерб от происшествия и ищут возможных свидетелей нападения.
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