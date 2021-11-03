Неизвестные обстреляли COVID-госпиталь и машину врача в Свердловской области

В Асбесте Свердловской области злоумышленники обстреляли машину врача-реаниматолога инфекционной больницы для пациентов с COVID-19, а также само здание самой больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых.

Полиция организовала проверку. Отрабатывается несколько версий произошедшего. При этом мотивом могут быть хулиганские побуждения, так и преступный умысел.

Сотрудники полиции также определяют материальный ущерб от происшествия и ищут возможных свидетелей нападения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОбстрелБольницаСвердловская Область
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