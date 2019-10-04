Неизвестные атаковали завод на Кубани. Видео

Неизвестные предприняли попытку захвата завода «Кубанские деликатесы» в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В результате нападения, трое охранников получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Славянского района Роман Синяговского.

На территории предприятия произошла перестрелка с применением травматических пистолетов. Пострадавшие отправлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов задержали не менее семи человек.

По словам Синяговского, причиной конфликта стал спор между двумя учредителями этого консервного завода. Один из них хотел заменить охрану завода на сотрудников своего частного охранного предприятия.

Консервный завод «Кубанские деликатесы» основан в 2003 году. Он стал одним из ведущих производителей консервированных овощей в регионе. Продукция завода продается как в России, так и в Казахстане.

Очевидцы выкладывают в сеть видео с места происшествия.