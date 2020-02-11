Названы виновные столкновения катеров на Пхукете, где погибли дети из России

Власти Таиланда назвали наиболее вероятную причину столкновения двух туристических катеров у острова Пхукет, в результате катастрофы которых погибли двое детей из России. Речь идёт о превышении скорости одним из капитанов, сообщает местная газета The Phuket News.

Сегодня на Пхукет прибыл глава морского департамента королевства для расследования обстоятельств происшествия. Оба катера изъяты в качестве вещественных доказательств. Капитанам запретили водить любые суда в течение двух лет. При этом, по данным The Phuket News, речь пока не идет об их уголовном преследовании.

Между тем, как сообщает telegram-канал Mash, в ходе сегодняшнего судебного заседания обоих капитанов обвинили в неосторожном вождении. Их не стали отправлять под стражу, а отпустили под залог в 200 000 бат (400 тысяч рублей) с каждого.

Авария произошла накануне утром в канале между двумя яхтенными причалами. Погибшие дети из России - брат и сестра 12 и 6 лет. Как выяснило URA.RU, загранпаспорта им выдали в Челябинске, однако жили дети с родителями в другом регионе. На курорте они находились с бабушкой и дедушкой.

Власти Таиланда объявили, что россияне имеют право на получение компенсаций от министерства туризма и спорта страны в размере до миллиона бат (более 2 миллиона рублей) в случае смерти и до 500 тыс. бат на медицинские расходы. Также страховку предоставляет компания-оператор экскурсии в размере до 500 тысяч бат.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что тела погибших детей переправят в Россию не ранее чем через десять дней. Такие сроки зависят от страховой копании, отмечает RT. С семьёй сейчас работает психолог МЧС.

