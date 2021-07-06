Нападение на тамбовского экоактивиста в МВД назвали заказным

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что нападение на экоактивиста в Тамбовской области в ведомстве считают заказным, сообщает пресс-служба министерства.

По её словам, за нападение на жителя села Берёзовка преступникам была обещана крупная сумма.



«Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления», – отметила Волк.

Ранее Волк рассказала, что полицейские задержали четверых подозреваемых в избиении экоактивиста Романа Герасимова, сообщает Газета.ру. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Нападение на жителя села Берёзовка было совершено 1 июля. Герасимов, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета в ходе Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, получил три ножевых ранения.

