Нападение на тамбовского экоактивиста в МВД назвали заказным
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что нападение на экоактивиста в Тамбовской области в ведомстве считают заказным, сообщает пресс-служба министерства.
По её словам, за нападение на жителя села Берёзовка преступникам была обещана крупная сумма.
«Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления», – отметила Волк.
Ранее Волк рассказала, что полицейские задержали четверых подозреваемых в избиении экоактивиста Романа Герасимова, сообщает Газета.ру. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Нападение на жителя села Берёзовка было совершено 1 июля. Герасимов, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета в ходе Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, получил три ножевых ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru