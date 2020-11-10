Четыре человека спасены при пожаре на юго-востоке Москвы

Владимир Путин дал оценку соглашению по Нагорному Карабаху За минувшие сутки в России вновь выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19 Перевод на удаленную работу не сможет стать основанием для снижения зарплаты Автором текста «Тотального диктанта» 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский