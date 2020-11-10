Четыре человека спасены при пожаре на юго-востоке Москвы

В Москве на территории промышленной зоны сотрудники пожарно-спасательных подразделений локализовали пожар площадью 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В экстренных службах столицы уточнили, что горел ангар по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14А. В результате инцидента строение обрушилось по всей площади.

В ходе работ огнеборцы спасли четырёх человек - их передали медикам для осмотра.

Проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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