На строительстве энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий
10 октября 201921:14
В результате несчастного случая на строительстве первого энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Концерн Титан-2" («Росатом»).
Отмечается, что трагедия произошла при монтаже металлокаркаса здания турбоагрегата. Других подробностей инцидента не приводится.
Расследованием причин произошедшего занимается специально созданная комиссия.
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