На строительстве энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий

В результате несчастного случая на строительстве первого энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Концерн Титан-2" («Росатом»).

Отмечается, что трагедия произошла при монтаже металлокаркаса здания турбоагрегата. Других подробностей инцидента не приводится.

Расследованием причин произошедшего занимается специально созданная комиссия.



