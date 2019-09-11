На Смоленском бульваре в Москве горит здание Минюста

В центре Москвы тушат пожар в здании на Смоленском бульваре. Как пишет ТАСС, в здании расположены подразделения Минюста и Евраизийская экономическая комиссия.

Очевидцы сообщают о густом дыме, выходящем из окон на третьем этаже и крыши, сообщает агентство. На месте работают спасатели.

Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.



