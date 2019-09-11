На Смоленском бульваре в Москве горит здание Минюста
11 сентября21:11
В центре Москвы тушат пожар в здании на Смоленском бульваре. Как пишет ТАСС, в здании расположены подразделения Минюста и Евраизийская экономическая комиссия.
Очевидцы сообщают о густом дыме, выходящем из окон на третьем этаже и крыши, сообщает агентство. На месте работают спасатели.
Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 9/11
- Выданный России Цемах стал подозреваемым по делу MH17
- В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности
- Дело Серебренникова вернули в прокуратуру
- ОП предложила готовить профессиональных наблюдателей на выборах