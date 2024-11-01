На перегоне Казанского направления МЖД загорелись релейные шкафы
Возгорание релейных шкафов зафиксировали на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. Об этом говорится в сообщении МЖД.
«Сегодня в 5.23 на перегоне Люберцы - Перово-1... по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейных шкафов», — заявили в организации.
На время ликвидации возгорания и восстановительных работ составы на этом участке запустили со снижением скорости. Поезда Казанского направления следуют в обе стороны с отклонением от графика, МЦД-3 курсируют с увеличенным интервалом.
Ранее транспортная полиция задержала четырех человек, которые совершили поджог релейных шкафов на 45 км перегона «Электроугли-Храпуново» на МЖД, напоминает РЕН ТВ.
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