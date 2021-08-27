На набережной Сочи начался сильный пожар
На набережной «Маяк» в Центральном районе Сочи загорелось кафе, огонь также перекинулся на соседнее здание.
На место прибыли четыре пожарно-спасательные части. «Интерфакс» со ссылкой на пожарную часть города передает, что огонь захватил кафе «Каравелла».
Telegram-канал ЧП Сочи передает, что возможной причиной пожара стал взрыв газового баллона в кафе «Южная ночь», затем огонь перекинулся на соседнее заведение. Данная информация уточняется.
Очевидцы и жители города выкладывают в социальные сети фотографии и видео горящего кафе. Информации о пострадавших нет.
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