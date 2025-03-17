На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с несколькими авто

Крупное ДТП с несколькими автомобилями произошло в Москве на Ленинградском шоссе. Об этом сообщил департамент транспорта города.

По его данным, авария произошла в районе дома 16А, строения 4.

«На месте работают оперативные службы... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - указали в Дептрансе.

Из-за ДТП движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра.

Ранее источник 360.ru сообщил, что на 68-м километре МКАД столкнулись 11 авто, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМосква

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