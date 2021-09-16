Мужчина погиб при падении бетонного ограждения в Казани
Мужчина, работающий на производственной площадке, получил травмы несовместимые с жизнью при падении бетонного ограждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
Инцидент произошел в четверг на улице Автосервисной в Казани. Двое мужчин переносили бетонные ограждения, одно из которых упало на мужчин. От полученных травм 61-летний мужчина умер на месте, 59-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Умерла экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева
- Пентагон: США расширят военное присутствие в Австралии
- «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы УЕФА
- В США женщины почти сравнялись с мужчинами по покупкам оружия
- В Национальном автосоюзе посоветовали водителям снять шторки
- Эстония признала российские вакцины
- Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы
- Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении
- Контракт на проектирование метро в Нижнем Новгороде заключат до конца года
- Стартовый комплекс для «Союзов-5» создадут на Байконуре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru