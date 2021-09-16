Мужчина погиб при падении бетонного ограждения в Казани

Мужчина, работающий на производственной площадке, получил травмы несовместимые с жизнью при падении бетонного ограждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Инцидент произошел в четверг на улице Автосервисной в Казани. Двое мужчин переносили бетонные ограждения, одно из которых упало на мужчин. От полученных травм 61-летний мужчина умер на месте, 59-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу.

