Мужчина открыл стрельбу у метро «Новые Черемушки» и покончил с собой

ЧП возле столичной станции метро «Новые Черемушки». Как отмечает АГН Москва, там неизвестный выстрелил в мужчину, а после этого покончил с собой. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выясняют подробности инцидента, а также точную информацию о числе погибших.

По данным некоторых СМИ, сотрудники полиция проверяют данные о гибели двух человек.