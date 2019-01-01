Мужчина открыл стрельбу у метро «Новые Черемушки» и покончил с собой
ЧП возле столичной станции метро «Новые Черемушки». Как отмечает АГН Москва, там неизвестный выстрелил в мужчину, а после этого покончил с собой. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выясняют подробности инцидента, а также точную информацию о числе погибших.
По данным некоторых СМИ, сотрудники полиция проверяют данные о гибели двух человек.
Между тем, ранее НСН сообщала, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл причины бойни, произошедшей в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 прошлого года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже из-за унижения, пишет РИА ФАН.
Молодой человек был объектом для постоянных злых шуток со стороны сверстников, пояснил Бастрыкин. Живя только с одной мамой, Росляков не мог позволить себе ходить в фирменных джинсах и футболках, покупая более дешевые подделки.
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