Муж зверски убил жену на глазах у детей под Челябинском

В Челябинской области задержан подозреваемый в зверском убийстве многодетной матери - воспитательницы детского сада. Им оказался муж женщины. Трагедия разыгралась в городе Троицке. Как сообщает РЕН ТВ, в сети появились фотографии участников кровавой драмы.

На снимках запечатлены подозреваемый 38-летний Тимур Садыков и его жертва 36-летняя Оксана Садыкова. Изувер расправился над супругой на глазах у детей за то, что два месяца назад она подала на развод из-за постоянных унижений.

Убийца набросился на жертву в подъезде дома. На крики выбежал восьмилетний сын женщины, однако Садыков ударил её ножом на глазах у ребёнка. У Оксаны Садыковой остались трое детей, в том числе, двое общих с подозреваемым в убийстве: восьмилетний сын и четырехлетняя дочь. Старшая дочь — инвалид по зрению — от первого мужа.

Как призналась мать убитой, супруг Оксаны тиранил всю семью, злоупотреблял спиртным, бил и насиловал жену. В своё время за побои суд приговорил его к условному сроку. Несколько месяцев назад он уже едва не убил женщину. Было возбуждено уголовное дело, Садыков находился под подпиской о невыезде.

